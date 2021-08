Kais Saied rend visite à des femmes artisanes à cité Hlel

Le président de la République, Kais Saied, a rendu visite ce vendredi 13 août 2021, à des femmes artisanes à la Cité Hlel au gouvernorat de Tunis, à l’occasion de la célébration de la fête de la femme tunisienne.

Il a pris connaissance, lors de cette visite, de la situation de travail difficile de ces femmes, réitérant son engagement à les soutenir et à œuvrer pour défendre leurs droits économiques et sociaux, et améliorer leurs conditions de travail, d’après un communiqué publié par la présidence de la République.

Rappelons que le chef de l’Etat a souligné ce matin du vendredi 13 août 2021, que la femme tunisienne avait brisé ses chaînes et s’est émancipée, étant travailleuse et leader sur terre, pilote et bientôt astronaute dans l’espace.