Khalil Gharieni : Les réductions des prix sont des mesures ponctuelles et il est indispensable de revoir les composants du coût

Le membre du bureau exécutif de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Khalil Ghariani, a affirmé que l’appel du président Saied sur la baisse des prix et le contrôle des circuits de distribution a été clair et bien entendu. Déjà, près de 17 secteurs ont répondu positivement à cet appel et ont revu leurs prix à la baisse.

Lors de son passage dans l’émission Le Grand Express, Khalil Ghariani a souligné que le problème des circuits de distribution persiste depuis plusieurs années. La lutte contre la défaillance structurelle des circuits de distribution et la spéculation est l’un des points auxquels le président de la République, Kais Saied, a fait allusion.

Gherieni a rassuré que Kais Saied n’a accusé aucun homme d’affaires de corruption en évoquant la liste 460 des hommes d’affaires lors de sa rencontre avec le président de la centrale patronale, Samir Majoul, ajoutant que cette liste date de plusieurs années et ne concerne pas exclusivement les entrepreneurs adhérents à l’UTICA, qui ne représente que les secteurs de la production et du commerce organisés.

L’invité du programme Le Grand Express a déclaré que l’UTICA veille à ce que la loi s’applique indifféremment et équitablement à tout le monde.

Et d’ajouter qu’il est indispensable de revoir les composants du coût pour pouvoir baisser les prix des produits afin qu’ils soient adaptés au pouvoir d’achat des citoyens, sachant que le coût de chargement dans les ports tunisiens est estimé à mille milliard de dinars assumé par l’économie nationale.

Dans le même contexte, il a expliqué que les réductions actuelles ne peuvent pas perdurer et sont ponctuelles puisqu’elles limitent la marge bénéficiaire, soulignant que ces baisses ne sont pas tardives mais elles ont été décidées pour consolider l’effort national et le renforcement du pouvoir d’achat.