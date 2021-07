La chambre syndicale nationale des propriétaires des cliniques privées : La réquisition menace la vie des patients

La chambre syndicale nationale des propriétaires des cliniques privées a indiqué aujourd’hui, lundi 19 juillet 2021, qu’elle aurait souhaité que la décision de réquisition ait été prise, après sa consultation préalable pour garantir une coordination pertinente et fructueuse entre le secteur privé et le secteur public.

La chambre des cliniques privées a signalé que les cliniques subissent une grande pression avec l’aggravation de la situation sanitaire ces dernières semaines, notant que la capacité d’accueil des cliniques privées a atteint son maximum. Par ailleurs, elles ne sont plus en mesure de mettre en place de nouvelles unités pour les patients infectés par le Covid, vu le nombre limité des lits, et le nombre limité du cadre médical, déjà épuisé depuis des mois.

Dans le même communiqué, la chambre des cliniques privées a mentionné que les cliniques subissent, pour leur part, une crise au niveau de l’approvisionnement en oxygène médical et ont été surprises par la décision de réquisition du principal fournisseur d’oxygène, ayant déjà informé les cliniques privées qu’il n’est plus en mesure de satisfaire ses engagements envers les cliniques à cause de cette décision, mettant toute sa production à la disposition du ministère de la santé.

Cette décision aura, selon la même source, de graves répercussions sur la vie des patients infectés par le Covid, ainsi que les autres résidents dans les cliniques.