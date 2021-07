La Fédération nationale des communes tunisienne a dénoncé aujourd’hui, vendredi 16 juillet 2021, la politique du gouvernement qu’elle qualifie de politique de »nonchalance et de marginalisation” suivie par le chef du gouvernement Hichem Méchichi à l’égard de la Fédération et des représentants du pouvoir local, et ce, à maintes reprises.

Dans un communiqué rendu public, la Fédération a exprimé son étonnement quant au report de la réunion prévue avec le chef du gouvernement le 26 juillet 2021, d’autant plus que ce RDV a été fixé depuis plus d’un mois. Et de poursuivre qu’elle s’oppose à ces pratiques délibérément perpétrées par Hichem Méchichi, révélatrices d’une certaine marginalisation du pouvoir local, rappelant que ses représentants ont été légitimement élus par les tunisiens.

La Fédération nationale des communes tunisiennes a considéré que cela reflète une politique d’exclusion et de marginalisation du rôle des collectivités locales dans le développement du pays et l’instauration de la consolidation de la démarche de la décentralisation, étant l’un des acquis de la deuxième République et de la Constitution de 2014.

Les revendications de la Fédération ont notamment trait à la formation d’une commission auprès de la présidence du gouvernement chargée du suivi de la démarche de décentralisation, la préparation d’un agenda pour parachever cette démarche à travers l’élaboration d’un cadre juridique adéquat et la création du Conseil supérieur des collectivités locales. La Fédération réclament, de surplus, la création des structures de coordination entre les communes et les services administratifs centraux et délocalisés pour faciliter l’entraide et la complémentarité entre ces différentes structures.