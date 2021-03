La fin du mandat du gouvernement d’unité nationale sera le 24 décembre 2021 avec la tenue d’élections

L’expert en droit libyen, Taha Baâra a déclaré, sur les ondes de radio Express FM, vendredi 12 mars 2021, que le gouvernement d’unité nationale en Libye avait obtenu la confiance du Parlement, indiquant la fin de la division, même au niveau de l’appareil parlementaire libyen, qui était divisé en deux ou trois parties. Il a estimé lors d’une intervention téléphonique que la division a grandement nui aux Libyens et que les responsables dans le pays bénéficient aujourd’hui de cette division, ajoutant que leur mandat se termine en décembre prochain avec la tenue d’élections.

Taha Baâra, a ajouté que la légitimité n’avait aucun sens à l’époque de la division et que le Parlement s’est aujourd’hui unifié dans la ville de Syrte, en attribuant le mérite à la mission de l’ONU et à certains pays voisins. Il a indiqué que le changement en cours en Libye obligera les structures ministérielles et les ambassades à porter un slogan national unifié, représentant la Libye sans aucune division entre l’Est et l’Ouest. L’expert a déclaré, en outre, que les institutions de contrôle seront également en mesure de lutter contre le phénomène de la corruption avec la fin de la situation exceptionnelle de division, et l’illégalité des institutions nationales en Libye.

L’expert juridique libyen a évoqué l’appréciation de l’élection d’un chef de gouvernement d’unité nationale en Libye, tout en continuant à faire pression pour la tenue des élections. Et de déclarer que la fin du mandat du gouvernement d’unité nationale le 24 décembre 2021, avec la tenue d’élections, permettra au peuple libyen de revenir dans la confiance en élisant son gouvernement permanent. En ce qui concerne la participation des femmes au gouvernement d’unité nationale, l’expert juridique libyen a révélé que la société libyenne ne rejette pas la présence de femmes aux postes politiques et souverains, et que les Nations Unies ont imposé 30% de participation des femmes dans ce gouvernement.

Nadya Bchir