La IITFC lancera un programme au profit des exportateurs tunisiens dont l’activité s’oriente vers l’Afrique

Le Conseil des affaires tuniso-africain organise du 24 au 26 juin 2021 la quatrième édition du “Financing investment and trade in Africa, FITA 2021. Dans ce cadre, la International Islamic Trade Finance Corporation (IITFC) a annoncé qu’elle lancera un programme au profit des exportateurs tunisiens dont l’activité s’oriente vers l’Afrique.

Ayman Kassem, directeur de la Division du développement du commerce à l’IITFC et membre du Groupe de la Banque islamique de développement, a indiqué qu’ils représentent le Programme d’actifs commerciaux arabo-africains, un programme qui comprend de nombreux pays bénéficiaires et est multipartenaire ainsi qu’il vise à soutenir le commerce et l’investissement entre les pays arabes et les pays africains.

Il a également souligné que le programme d’actifs commerciaux arabo-africains vise à fournir des solutions de financement aux exportateurs des régions arabe et africaine, des solutions pour sécuriser les investissements et les exportations, ainsi que les projets d’infrastructure.

Ayman Kassem a déclaré que des programmes d’aide ont également été lancés dans plusieurs pays arabes et africains pour surmonter la pandémie de Coronavirus.

Il a ajouté que les laboratoires médicaux ont été soutenus dans 10 pays d’Afrique de l’Ouest, une formation a été dispensée aux exportateurs sur la manière de faire face à cette pandémie, ainsi qu’un programme de normalisation des normes et spécifications des matériels pharmaceutiques dans tous les pays africains.

Ayman Kassem a également indiqué qu’il existe un programme national complet en Tunisie qui bénéficiera à plusieurs secteurs dans le but d’aider les exportateurs et les investisseurs à pénétrer les marchés africains. Le programme comprend un soutien sur ces marchés ainsi que des programmes de formation pour les exportateurs directs ou pour les personnes chargées de promouvoir les exportations.