La levée de l’interdiction de voyage contre Nabil et Ghazi Karoui

Le porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis, Mohsen Dali, a déclaré au micro de la radio Express Fm, que le juge d’instruction du pôle judiciaire et financier a décidé, aujourd’hui mardi 22 juin 2021, la levée de l’interdiction de voyage émise à l’encontre des frères Nabil et Ghazi Karoui, et ce suite à l’expiration du délai de l’interdiction fixé à 14 mois.

Rappelons que cette décision d’interdiction de voyage contre les frères Karoui a été prise par le juge d’instruction près du pôle judiciaire et financier en juillet 2019.

Nabil Karoui, étant en détention préventive depuis la fin du mois de décembre 2020, a été libéré mardi dernier, un mois après l’expiration de la durée légale de sa détention..