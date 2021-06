L’avocat de l’animatieur et producteur Sami Fehri, Abdelaziz Essid, a affirmé dans une publication sur facebook, que Sami Fehri sera officiellement libéré ce vendredi 18 juin 2021, suite au paiement d’une caution de 4 millions de dinars.

Rappelons que la chambre criminelle près de la Cour d’appel de Tunis chargée des affaires de corruption financière, a décidé le 29 avril 2021, la libération de Sami Fehri et ce moyennant le paiement d’une caution de 4 millions de dinars. Ce qui n’était pas dès lors possible à cause du gel de ses avoirs.

Notons que le journaliste et propriétaire de la chaîne El Hiwar a été condamné dans l’affaire de Cactus Prod à 8 ans de prison au début du mois de mars 2021, sachant que les anciens directeurs généraux de la télévision nationale impliqués dans la même affaire, n’ont pas été condamnés en vertu de la loi de réconciliation administrative.