La Maison Blanche : Nous avons discuté la nécessité de nommer un chef du gouvernement avec le président tunisien Kais Saied

La Maison Blanche a déclaré hier, vendredi 13 août 2021, que le Conseiller adjoint américain à la sécurité nationale a rencontré Kais Saied et a mis l’accent sur la nécessité de nommer un chef du gouvernement chargé de la formation d’un gouvernement pour diriger le pays en ces temps de crise.

Dans le même communiqué publié par la Maison Blanche, Jonathon Finer a transmis un message de la part du président américain Joe Biden à Kais Saied, rappelant que Washington appuie le processus démocratique en Tunisie et soutient le peuple tunisien. La Maison Blanche a mis également l’accent sur l’importance de nommer, dans les plus brefs délais, un chef de gouvernement chargé de la formation du prochain gouvernement.

Il est à rappeler que le président de la République, Kais Saied, a rencontré hier, vendredi 13 août 2021, au palais présidentiel de Carthage, une délégation officielle américaine présidée par l’adjoint du Conseiller à la sécurité nationale des Etats-Unis d’Amérique.

Kais Saied a souligné, lors de ces entrevues, que les mesures exceptionnelles prises depuis le 25 juillet s’inscrivent dans le cadre du strict respect de la Constitution, en réponse aux attentes du peuple dans un contexte marqué par une crise multidisciplinaire accrue et par la corruption. Il a mis en garde contre les tentatives de certaines parties de métamorphoser la réalité et de relayer des rumeurs sur la situation en Tunisie, assurant qu’il n’y aucune raison de s’inquiéter pour les valeurs de la justice et de la liberté, étant des valeurs partagées avec la société américaine.