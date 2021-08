Maher Khlifi, le fondateur d’une start-up, a déclaré aujourd’hui, 12 août 2021, que la plateforme Ahmini a facilité jusqu’à présent l’affiliation de plus de 8000 femmes rurales au système de couverture sociale et sanitaire, et qu’il y aura une campagne gratuite d’enregistrement de ces femmes à l’occasion de la fête de la femme, ce vendredi 13 août 2021.

La plateforme Ahmini a assuré l’affiliation des milliers de femmes rurales au système de couverture sociale, et ce, malgré les difficultés rencontrées lors de la mise en oeuvre de cette initiative, signalant que l’opération de paiement à distance n’a pas encore été activée.

Et de rappeler que l’opération d’inscription sera gratuite et assurée par des bénévoles de la start-up, fondatrice de la plateforme Ahmini.

L’invité du programme Expresso a fait savoir que les ouvrières agricoles n’ont pas encore bénéficié de la couverture sociale à cause du blocage du système de paiement en ligne de la plateforme.