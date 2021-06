Dans un communiqué rendu public, la présidence du gouvernement a annoncé sur sa page officielle, qu’une plainte sera déposée contre Abir Moussi et les députés du Parti destourien libre (PDL), pour les agissements commis à l’encontre de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et le ministre des affaires sociales.

Cette décision de poursuite en justice de Abir Moussi et des membres de son bloc parlementaire, a été prise à l’issue de ce qui s’est passé au cours de la plénière de ce matin du lundi 14 juin 2021, sous le dôme du parlement.

Lors de la cette plénière destinée à l’audition de la ministre de l’enseignement supérieur Olfa Ben Aouda et du ministre des affaires sociales Mohamed Trabelsi, la présidente du PDL a interrompu la séance, à l’aide d’un mégaphone, en scandant le slogan “Dégage”, pour faire chuter le pouvoir, destituer le président du Parlement Rached Ghanouchi et appeler Hichem Méchichi et les membres de son gouvernement à démissionner.

La vice-présidente de l’ARP Samira Chaouachi a décidé de lever la séance suite à cet incident, de plus en plus récurrent lors des plénières de l’ARP, et la ministre de l’enseignement supérieur Olfa Ben Ouda,a consulté le médecin du Parlement à la suite de ces perturbations.

D’après le même communiqué, la présidence du gouvernement a exprimé sa condamnation de ces pratiques et son opposition à ces agissements portant atteinte à la démocratie, au bon fonctionnement des institutions de l’Etat, et au cours normal du service public.