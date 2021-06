Le membre du comité de défense de Nabil Karoui Ridha Belhaj, a déclaré lors de son intervention dans l’émission 19-21, ce jeudi 10 juin 2021, que l’affaire Nabil Karoui a pris un nouveau tournant après l’ouverture d’une enquête contre les trois experts ayant élaboré le rapport d’expertise financière sur la base duquel le président du parti Qalb Tounes a été inculpé.

Ces experts ont été accusés aujourd’hui par le juge d’instruction auprès du tribunal de première instance de Tunis, suite à une plainte pénale déposée par le comité de défense de Nabil Karoui les accusant de falsification du rapport d’expertise technique, ayant servi de fondement pour arrêter Nabil Karoui à deux reprises.

Ce rapport a fait l’objet de plusieurs rectifications et changements, selon l’invité de l’émission 19-21, en notant que Nabil Karoui avait déposé une plainte contre ces experts étant déjà auditionnés par la police judiciaire.

Ridha Belhaj a réaffirmé à cet égard, que “l’affaire Nabil Karoui est politisée dès le début et elle aura sans doute des suites politiques sur les élections”.

Et d’ajouter :’’ La sanction de la falsification du rapport d’expertise technique pourrait atteindre l’emprisonnement à perpétuité vu que ces experts ont changé et détourné les faits et faussé des données réelles. Leur accusation a été faite en s’appuyant sur des présomptions précises et sérieuses découvertes lors de la première audition”.

Ridha Belhaj a avancé que le rapport indiquait une somme d’argent colossale, et que la véracité de ce rapport a été pas mal de fois remise en cause, en précisant que le comité de défense avait déjà demandé au juge d’instruction de refaire le rapport. Toutefois, il a désigné encore une fois les mêmes experts. Par ailleurs, ils ont, cette fois-ci, admis que les chiffres étaient erronés.

“Neuf plaintes ont été ainsi déposées contre ces experts par le comité de défense de Nabil Karoui”, a précisé l’invité de l’émission 19-21 en ajoutant que d’autres parties peuvent être impliquées dans cette affaire de falsification du rapport d’expertise technique.