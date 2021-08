La signature d’un accord entre Telnet et l’Agence spatiale RKA pour la formation et l’envoi d’une astronaute tunisienne vers la station spatiale internationale (ISS)

A l’occasion de la célébration de la fête de la femme tunisienne, un accord a été signé aujourd’hui, vendredi 13 août 2021, entre les représentants du groupe de société TELNET, représenté par son propriétaire Mohamed Frikha, et l’agence spatiale russe RKA, pour la sélection et la formation de la première astronaute tunisienne.

Rappelons qu’une délégation russe est arrivée en Tunisie, dont le représentant spécial du président Russe, Vladimir Poutine, Dmitri Rogozine, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Russie, le directeur général de l’Agence spatiale russe RKA, et le plus grand cosmonaute russe, Sergueï Krikalov.