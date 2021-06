Mme Besma Hmaidi, a déclaré ce lundi 7 juin 2021 au micro de la radio Express fm, que la sixième édition du Salon international de l’olive, huile d’olive et dérivés de l’olivier (Med Mag Olivia), se tiendra cette année du 10 au 13 juin, à la Foire internationale de Sousse.

Elle a rappelé que ce salon est une occasion annuelle pour les agriculteurs, les industriels, et tous les intervenants dans le processus de la cueillette, de l’extraction, du conditionnement, de la distribution, la commercialisation et de l’exportation de l’huile d’olive et des dérivés de l’olivier.

Med Mag Olivia est d’après la directrice de cette nouvelle session Mme Besma Hmaidi, est devenue, depuis sa première édition (2012), l’un des rendez-vous économiques de renommée internationale, et tant attendu par beaucoup d’entreprises tunisiennes pour relancer ce secteur , surtout que plusieurs entreprises étrangères (Italie, Libye, Jordanie, Syrie,Cameroun et Sénégal, Espagne, Turquie) opérant dans ce secteur d’activité y seront présentes, malgré la conjoncture économique et les difficultés liées à l’état sanitaire.

Elle a indiqué que 80 exposants seront présents à l’occasion de cette édition, qui sera un cadre convivial et intéractif pour ces différents acteurs dans le domaine de l’industrie oléicole.

Les femmes agricultrices prendront aussi part à ce salon, étant de plus en plus orientées vers la fabrication des produits cosmétiques à base de l’huile d’olive à savoir les savons, les crèmes et les baumes à lèvres. D’après ses dires, ces dernières ont bénéficié au cours des dernières éditions des subventions et de l’aide des bailleurs de fonds étrangers et tunisiens pour lancer leurs projets.

Outre le fait que ce salon sera un trait d’union entre les producteurs tunisiens et les investisseurs étrangers. Il sera de même une occasion pour découvrir les nouvelles technologies de pointe dans ce secteur, et pour s’ouvrir sur d’autres marchés prometteurs sur le plan national, régional et international. Des séances de dégustation de l’huile d’olive tunisienne sont au programme, en collaboration avec l’Office National de l’Huile (ONH) et les différents exposants.

“Nous comptons également sur la participation des Clusters Huile d’olive opérant dans le cadre de la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). Evidemment, mis à part l’ONH, l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), de nombreux agriculteurs de Mahdia, Sousse, Zaghouan seront présents via leur CRDA (Commissariat Régional de Développement Agricole)”, a précisé Mme Besma Hmaidi.

Il est à noter que 70% des exportations de l’huile d’olive tunisiennes sont destinées à l’Union européenne, sachant que la Tunisie a récemment remporté plusieurs prix dans des compétitions internationales, à savoir la médaille de bronze décrochée par l’huile d’olive extra-vierge (Alta Olea Extra Virgin) ‘’Chétoui”, à l’International Olive Oil Award de Zurich 2021, en Suisse.