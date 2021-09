La STB BANK s’engage à côté du Ministère des Affaires Sociales dans le projet de distribution d’aide sociale

Toujours engagée, la STB répond encore une fois à l’appel du devoir et reconduit l’action de distribution d’aide sociale déjà réalisée en 2020, à la suite de la pandémie sanitaire mondiale.

A compter de ce mercredi 1er septembre 2021, la STB Bank s’engage dans la campagne de distribution d’aide sociale au profit des familles défavorisées, impactées par la Covid-19.

La STB met à la disposition de toutes ces familles concernées l’ensemble de son réseau d’agences et de son parc de GAB’s ainsi qu’un service d’accompagnement personnalisé et ce pour répondre de près aux différents besoins et de limiter les files d’attente.

Avec beaucoup de bienveillance, tout le personnel de la STB apportera, comme à l’accoutumée, l’aide nécessaire pour faciliter et réussir cette action.

A travers sa participation à l’effort national face à la pandémie « Covid-19 », la STB prouve encore et toujours l’importance qu’elle accorde au côté social et citoyen.