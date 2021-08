La STB fait don de 30 concentrateurs d’oxygène au Ministère de la Santé

Situation Oblige, solidarité oblige !

Avec une crise sanitaire sans précédent, en tant que banque citoyenne, nous ne pouvons que répondre présent.

Nous sommes très conscients en tant qu’entreprise solidaire et responsable de l’impact de toute action de solidarité dans les conditions actuelles.

En effet, et parce qu’il y va de sauver des vies humaines, nous répondons à l’urgence à travers une initiative de donation de 30 concentrateurs d’oxygène pour le Ministère de la Santé.

Cette action n’est pas la première et ne sera pas la dernière !

En effet et depuis le début de la pandémie, tous nos efforts étaient consentis à travers plusieurs actions à savoir une contribution d’un montant de 11,6 millions de dinars au profit du fond 1818, l’achat d’équipement médical pour quelques hôpitaux publics et l’association avec l’initiative citoyenne Covidar, par l’achat d’oxymètres.

Nous sommes intimement convaincus de l’importance de notre rôle sociétale et de notre devoir de solidarité. Nous nous sommes engagés et nous continuons dans notre approche solidaire et responsable.

Pour nous, la solidarité a un sens !