La stratégie de l’Agence Immobilière Industrielle est basée sur l’utilisation des énergies renouvelables dans les zones industrielles

Le directeur des travaux à l’Agence immobilière industrielle Nafouel Balti a confirmé aujourd’hui, mardi 29 juin 2021, lors de sa présence au programme Expresso, que l’Agence Immobilière Industrielle vise à renforcer le tissu industriel et à faire progresser l’investissement et le développement économique et social.

Il a ajouté que le rôle de l’Agence immobilière industrielle est d’assurer la protection de l’environnement et l’attribution des espaces verts, considérant que l’agence a réussi à créer 114 zones industrielles, sur 189 zones sur une superficie de 3052 hectares et un total de 5081 hectares, en plus de pouvoir réaliser 68 locaux industriels sur une superficie couverte, estimée à 110 mille mètres carrés depuis la date de sa création.

Naoufel Balti a indiqué que la stratégie actuelle de l’Agence industrielle est de passer du système classique (la réalisation de zones industrielles) au nouveau système qui s’appuie sur des zones industrielles intégrées et des zones spécialisées, que ce soit dans l’industrie aéronautique ou dans l’industrie automobile, en plus de l’utilisation des énergies renouvelables dans les zones industrielles.

L’invité d’Expresso a ajouté que l’agence s’efforce de sensibiliser les investisseurs au recyclage des déchets industriels dans les zones industrielles, en reliant celles-ci au réseau de fibre optique à haut débit pour faciliter la mise au point du système Smart Industry 4.0 et la mise au point de la carte numérique afin de fournir des données et des informations pour toutes les zones industrielles au profit de tout investisseur.