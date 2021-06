Le doyen de l’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT), Kamel Sahnoun, a annoncé lors d’une conférence de presse tenue aujourd’hui jeudi 17 juin 2021, la suspension de la grève des ingénieurs des entreprises et des établissements publics pour faire prévaloir l’intérêt général de la Tunisie.

Kamel Sahnoun a indiqué que le gouvernement actuel est prêt à sacrifier l’économie nationale du pays et l’intérêt suprême du pays, pour qu’il reste au pouvoir..

A cet égard, il a affirmé que la suspension de la grève est justifiée par le patriotisme des ingénieurs relevant de ces établissements et ne signifie en aucun cas, qu’ils ont baissé les bras ou renoncé à leurs droits.

Quoi que les revendications des ingénieurs n’ont pas été satisfaites, l’Ordre des ingénieurs tunisiens a décidé de mettre fin à cette grève non présentielle observée depuis le 5 avril 2021.

Rappelons brièvement qu’un accord relatif à l’octroi d’une prime spécifique, a été approuvé par le Conseil de sécurité nationale le 5 octobre 2018,dans le cadre de la lutte contre la fuite des cerveaux,selon lequel les ingénieurs relevant du secteur public bénéficieront d’une prime spécifique.

Toutefois,le gouvernement a accordé cette prime aux ingénieurs travaillant dans la fonction publique à l’exclusion de ceux appartenant aux établissements publics. Une exclusion injuste et inacceptable, selon l’OIT, d’autant plus que ces derniers sont les plus touchés par le phénomène de l’exode des compétences en Tunisie.