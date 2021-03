La Tunisie classée 119 en matière de liberté économique, les explications de Boudrigua

Le président du Cercle financier, Abdelkader Boudrigua a indiqué, lundi 15 mars 2021, lors de son intervention dans le programme Ecomag, à propos de la classification de la Tunisie comme étant un pays économiquement non libre, selon un rapport publié par l’American Thinking Foundation, qu’il s’agit d’une organisation non gouvernementale soucieuse d’évaluer l’étendue de l’émancipation des économistes du monde. Et d’ajouter qu’elle a une dimension libérale, selon laquelle toute personne a le droit de pratiquer sa vie économique comme il la conçoit en termes d’investissements et de consommation..

Abdelkader Boudrigua a expliqué, en outre que cette organisation a une orientation idéologique claire vers la force de l’économie mondiale, et estime que les libertés économiques sont la base du développement et du progrès dans le monde afin d’atteindre les rangs avancés en termes d’investissement, de financement et de liberté de consommation. Il a indiqué que la Tunisie était classée 119 dans le monde en tant que pays économiquement non libre selon l’indice de liberté économique 2021, et 4 axes ont été utilisés dans cette évaluation, qui sont les suivants:

L’étendue du respect de la loi, en particulier en ce qui concerne la propriété publique et individuelle, y compris la propriété physique et intellectuelle, et l’étendue de l’intégrité gouvernementale.

La taille des gouvernements, comme expliquée par Abdelkader Boudrigua, l’organisation considère que le rôle du gouvernement consiste à faciliter la situation économique et l’activité économique dans le cadre d’un système économique libre.

L’efficacité de la législation relative à la liberté de faire des affaires et à la liberté de travail.

L’étendue de l’ouverture du marché, la liberté d’investissement et la liberté financière en matière de financement.

Par ailleurs, Abdelkader Boudrigua a ajouté que ce sont les axes sur lesquels repose la classification, indiquant qu’il y a eu une baisse du niveau d’ouverture du marché tunisien par rapport à ce qu’il a été en 2019, 2005 et 2006.

Nadya Bchir