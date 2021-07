La Tunisie réceptionnera demain un lot de 250 mille doses de vaccin et des équipements médicaux de la part de l’Algérie

“250 mille doses du vaccin et des équipements médicaux seront envoyés demain, mardi 13 juillet 2021, par l’Algérie pour consolider les efforts de la Tunisie dans sa lutte contre le Coronavirus”, a annoncé le président algérien lors d’un entretien téléphonique avec le président de la République Kais Said.

Il a rappelé dans ce contexte, l’intensité des liens amicaux unissant la Tunisie et l’Algérie, indiquant que l’Algérie est toujours prête à soutenir les efforts de la Tunisie et à lui procurer les équipements et matériels médicaux, selon un communiqué publié par la présidence de la République.

Sur un autre plan, la présidence de la République a annoncé que la Tunise recevra de nouveaux lots de vaccins et d’équipements médicaux de la part de plusieurs pays, dont 500 mille doses du vaccin de la part des Etats Unis, et 500 mille doses du vaccin de la part des Emirates Arabes Unis.

Notons que l’Egypte a envoyé, vendredi 9 juillet 2021, deux avions militaires chargés d’aides médicales ( des médicaments, des concentrateurs d’oxygène etc). Cela à côté de l’hôpital de campagne envoyé par l’Etat de Qatar, doté de 200 lits et de 100 machines de respiration artificielle.