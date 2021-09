La vaccination des élèves dans les établissements éducatifs après la rentrée scolaire

Ahmed Sebri, directeur général au ministère de l’éducation, a fait savoir, lors de son intervention dans l’émission Smart-Conso, que la vaccination des élèves a démarré avec les journées nationales de vaccination intensive. Cependant, il n’était pas évident de pouvoir vacciner tous les élèves pour des raisons liées au type de vaccin et pour d’autres raisons d’ordre juridique liées à l’autorisation parentale.

Ces raisons ont poussé le ministère de l’éducation, en collaboration avec le ministère de la santé, à trouver d’autres formules pour la vaccination des élèves, dont notamment la vaccination des élèves dans les établissements éducatifs, notant que les commissions mixtes des deux ministères concernés œuvrent actuellement pour fixer les procédures organisationnelles et logistiques afin d’assurer le déroulement de cette opération dans les meilleurs conditions avec la rentrée scolaire.

Et d’ajouter que la rentrée scolaire sera le 15 septembre, et sera marquée par l’annulation du système d’enseignement par groupe, avec le respect des protocoles sanitaires au sein des établissements scolaires pour préserver la santé et la vie des élèves et du cadre éducatif.