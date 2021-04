La valeur des investissements agricoles ont augmenté de 42% au cours du 1er trimestre de 2021

Au cours du premier trimestre de l’année 2021, le secteur agricole a enregistré une augmentation du niveau des investissements de l’ordre de 23% en termes de nombre d’investissements, et de 42% en termes de valeur des investissements par rapport aux indicateurs de l’année précédente, selon Yassine Rebaii, directeur de l’exploitation des données à l’Agence de promotion des investissements agricoles, lors de sa participation au programme Ecomag.

Il a également annoncé l’enregistrement par l’agence de plus de 2000 permis d’investir dans le secteur agricole d’une importante valeur estimée à plus de 380 millions de dinars au cours des trois premiers mois de l’année en cours, en échange de 1600 permis d’investissement d’une valeur de 269 millions de dinars à la même période de 2020, se référant ainsi à l’approbation par le Comité pour l’investissement relevant de l’Agence sur le nombre de 765 opérations d’investissement, soit 87 millions de dinars.

L’invité du programme Ecomag a déclaré que les domaines d’investissement les plus importants dans le secteur agricole sont la plantation d’arbres fruitiers, principalement la plantation d’oliviers, en plus du domaine de la pêche maritime, indiquant que les domaines les plus importants pour l’investissement pendant le premier trimestre de 2021 était les régions du Nord-Est et du Mid-ouest. Yassine Rebaii a estimé que malgré les effets négatifs de la pandémie du Coronavirus sur l’économie en général, le secteur agricole était et reste l’un des secteurs économiques qui sont capables de résister aux crises.

Nadya Bchir