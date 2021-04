L’accord de zone de libre-échange continental africain une réelle chance de développement pour la Tunisie

Habib Zitouna, professeur d’université spécialisé en économie a estimé, au micro de radio Express FM; lundi 19 avril 2021, que l’Accord de libre-échange continental africain, entré en vigueur le 01 janvier 2021 et regroupant 54 pays africains membres de l’Union africaine, représente un important marché de consommation estimé à un milliard. et 300 millions de personnes et la valeur du PIB pour le total de tous ces pays est estimée à 3,4 milliards de dollars.

Le professeur d’économie a déclaré que cet accord va au-delà de l’aspect commercial et économique des pays africains et est considéré comme le début d’une étape importante pour ouvrir des zones de coopération et de compréhension entre les pays africains ainsi que de développement des relations entre eux et représente un mécanisme de dialogue, de coexistence et d’intégration entre les pays africains.

Habib Zitouna a également estimé que le bénéfice attendu pour la Tunisie de cet accord serait bon au niveau commercial par rapport à de nombreux autres pays impliqués dans celui-ci, en raison de la participation de la Tunisie à de nombreux autres accords qui représentent un point fort pour le pays.

Et d’indiquer que l’activation de l’accord prendra un délai estimé entre 5 à 10 ans pour convenir des produits qui seront échangés entre les 54 pays africains, qui seront exonérés de droits de douane. L’invité d’Ecomag a appelé dans ce contexte les entreprises tunisiennes pour leur part à se préparer à diversifier leurs produits commerciaux de biens et services, demandant aux autorités tunisiennes de revoir la législation économique et financière en relation avec les accords commerciaux internationaux.

Ndya Bchir