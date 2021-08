Lamia Mejri : Le mutisme du Conseil supérieur de la magistrature face aux mesures prises à l’encontre des magistrats est inquiétant

Lamia Mejri, membre du bureau exécutif de l’Association des magistrats tunisiens (AMT), a exprimé son inquiétude quant au mutisme du Conseil supérieur de la magistrature face aux mesures prises à l’encontre des magistrats.

Lors de son intervention dans le programme Le Grand Express, Lamia Mejri a rappelé ce mercredi 11 août 2021, que l’association des magistrats avait déjà réclamé à ce que les décisions émises à l’encontre des magistrats soient prises d’une manière transparente et suite à la consultation du Conseil supérieur de la magistrature, ajoutant qu’ il n’est pas “normal que le Conseil de la la magistrature ne soit pas informé desdites décisions”.

Par ailleurs, selon l’invitée de l’émission Le Grand Express, la notification du conseil de la magistrature garantit aux magistrats un procès équitable.

Et de considérer que le décret n°78-50 du 26 janvier 1978 portant organisation de l’état d’urgence ne préserve pas les droits et les libertés, et que l’association des magistrats tunisiens a fait à maintes reprises appel à sa révision, quoique les autorités y font encore référence.