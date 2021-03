Lancement des inscriptions au programme de pré-incubation de BIATLABS

Héla Abidi Chikhaoui, directrice de BIATLABS a expliqué, sur les ondes de radio Express FM, jeudi 11 mars 2021, que cette structure offre aux entrepreneurs une incubation et un accompagnement confirmant le chemin tracé par la Fondation BIAT afin d’inculquer l’esprit entrepreneurial. Elle a annoncé, en outre, le lancement des inscriptions au programme de pré-incubation dédié aux entrepreneurs afin de les encadrer dans les premières phases de lancement de leurs entreprises.

L’invitée d’Expresso a expliqué que souvent un porteur d’idée de projet se retrouve quelque peu perdu au début et ne sait pas par où commencer exactement et vers quelles structures et quels mécanismes peut-il se tourner afin de lancer son projet. En s’inscrivant au programme de pré-incubation, ce porteur d’idée pourra disposer des outils et des atouts nécessaires afin d’arriver à avoir une idée mature lui permettant de concrétiser son projet et ce, en une période de trois mois.

Héla Abidi Chikhaoui a précisé que ce programme est destiné à tout le monde: entrepreneur établi, étudiants entrepreneurs, des salariés qui souhaitent devenir entrepreneurs, etc. Et d’ajouter que BIATLABS un écosystème entrepreneurial complet qui offre aux graines d’entrepreneurs de profiter d’un cursus global enrichissant. Sachant que les inscriptions audit programme sont ouvertes toute l’année, un programme couvrant tous les secteurs économiques particulièrement ceux qui créent de la valeur.

Détaillant le cursus des trois mois de pré-incubation, Héla Abidi Chikhaoui a expliqué qu’il s’agit d’une formation technique sur le savoir-faire entrepreneurial, à travers dix modules techniques. S’y ajoute un accompagnement au niveau du savoir-être entrepreneurial, par le biais notamment d’un accompagnement en développement personnel utilisant des outils de créativité et de PNL.