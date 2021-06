Lancement du programme « Ensader » qui fera bénéficier plus de 100 entreprises tunisiennes

Aujourd’hui, mardi 1er juin 2021, le programme « Ensader » (J’expose) vient d’être lancé, il est financé par l’Union européenne et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Dans ce cadre, le directeur général des programmes d’appui technique à la BERD, Anis Fahem a déclaré : « Le programme s’adresse aux petites et moyennes entreprises en Tunisie et vise à aider les entreprises à pénétrer les marchés étrangers. » Il a ajouté que le budget alloué à ce programme est estimé à 23 millions de dinars, en plus de fournir un appui technique, une expertise et des conseils aux entreprises.

Anis Fahem a déclaré que toutes les petites et moyennes entreprises tunisiennes ambitieuses peuvent rejoindre le programme « Ensader » afin de les aider à exporter, sachant qu’il leur fournit une expertise et une formation étrangère pour les employés et contribue à l’obtention de tous les certificats conformes aux normes internationales.

Le directeur des programmes d’appui technique à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, a annoncé que ledit programme s’étend sur 5 ans et que plus de 100 entreprises et 500 employés en bénéficieront.