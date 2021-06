Lancement en Tunisie de la 1er édition de « Carthage Team Run Challenge 100% Enterprises! « 

Depuis 2012, Sports Med Event’s organise des événements Running & Triathlon ( www.sports med-events.com) aux normes internationales et reconnus dans le monde comme la Carthage Race Marathon, Sfax Marathon ou encore la 21Km Tunisia Women Run.

Après New York, Londres, Berlin, Tokyo, Paris ou Singapour…Nous vous annonçons le 1er Carthage Team Run Challenge Entreprises dédié 100% aux entreprises –

Cette première édition est programmée pour le Dimanche 26 Septembre 2021 prochain à 15h.

Le concept : Une course de 10 & 5 kilomètres ouverte aux salariés d’entreprises pour venir courir au cœur de Carthage.

Inscrire votre équipe aux couleurs de votre entreprise à une course à pied – La Carthage Team Run Challenge Entreprises vous permettra de fédérer vos collaborateurs autour d’un événement unique en Tunisie et accessible à tous.

Esprit d’équipe, convivialité, défi à relever, bien-être et santé…quoi de plus naturel que de vouloir diffuser les valeurs et les bienfaits du sport dans l’entreprise.

Coureurs, collaborateurs et visiteurs pourront pleinement profiter des stands et des animations ainsi qu’un espace détente mis en place par l’organisation selon les protocoles en vigueurs bien sûr !

Cet événement unique en Tunisie est idéal pour un team building. Il est l’occasion de relever un challenge sportif et de fédérer tous vos collaborateurs autour d’un projet commun.

100% plaisir – 100% Enthousiasme – 100% Running

Nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans cette 1ère édition, veuillez trouver la présentation de la Carthage Team Run Challenge 2021.

Nous vous donnons Rdv sur la ligne du départ avec votre équipe le dimanche 26 Septembre 2021 prochain au Théâtre Romain de Carthage

Télécharger le dossier de présentation ici www.carthageteamrun.com