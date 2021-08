L’Instance nationale de lutte contre la corruption a annoncé aujourd’hui, jeudi 5 août 2021, dans un communiqué publié sur sa page officielle sur Facebook, que l’ancien chef du gouvernement, Hichem Méchichi, a procédé à la déclaration de son patrimoine, et ce, conformément à la loi n°46-2018 du 1er août 2018, relative à la déclaration des biens et des intérêts, à la lutte contre l’enrichissement illicite et au conflits des intérêts.