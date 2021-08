Lassaâd Hajlaoui : La poursuite des responsables corrompus est la priorité des priorités du moment

Lassaâd Hajlaoui, député du Courant démocrate pour la circonscription de Sidi Bouzid, a affirmé dans une déclaration accordée aujourd’hui, samedi 7 août 2021, à Express Fm, que le système actuel s’est effondré et qu’il convient d’aller de l’avant dans la poursuite des députés corrompus, et ce, sur la base du rapport de la Cour des comptes.

Le député Lassaâd Hajlaoui a aussi appelé à lever l’immunité de certains députés, d’élire un nouveau président du Parlement, et d’élaborer une feuille de route selon laquelle, la mission des représentants du peuple sera limitée à examiner les lois urgentes comme celles relatives à la Cour constitutionnelle et la loi électorale, afin de passer ensuite à l’organisation d’élections législatives anticipées.

“La poursuite des responsables corrompus : c’est la priorité des priorités du moment”, a-t-il indiqué.

Et de rappeler que la corruption a commencé, non pas avec le gouvernement de Hichem Méchihi, mais plutôt avec l’alliance entre le Mouvement Ennahdha- Nidaa Tounes. Elle remonte, en effet, à l’époque des conflits entre Youssef Chahed, l’ancien chef du gouvernement, et Hafedh Caied Essebsi, l’ancien dirigeant de Nidaa Tounes et fils de l’ancien Président, feu Béji Caied Essebsi.

Il a également souligné que la ceinture politique actuelle du Mouvement Ennahdha n’est que “ ce qui reste de Nidaa Tounes”, suite à l’effritement du parti. En tous cas, il convient de poursuivre tout le système, rejeté par le peuple, et qui ne devra pas renaître de ses cendres.