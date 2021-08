Le secrétaire général de la fédération générale de l’enseignement secondaire, Lassaâd Yacoubi, a indiqué aujourd’hui, mardi 17 août 2021, que la rentrée scolaire a été souvent marquée par des défaillances de la part du ministère de l’éducation, étant la plupart du temps insensible aux revendications des enseignants et des parties syndicales.

Il a affirmé que la rentrée scolaire le 14 septembre est une question non équivoque et ne suscite aucune difficulté, s’interrogeant sur la pertinence de la décision d’annulation de système d’enseignement par groupe, propulsant une rentrée scolaire hâtive avant la tenue des négociations et la conclusion d’un accord avec les parties sociales.

Il a aussi rappelé qu’une réunion s’est tenue avec le ministre de l’éducation au cours de laquelle les éventuels scénarios de la rentrée ont été appréhendés en tenant compte de l’évolution de la situation pandémique.

L’invité de l’émission Expresso a fait savoir que l’accent a été mis lors de cette réunion sur la question de la vaccination des élèves et du cadre éducatif, notant que le comité scientifique n’a pas, jusqu’à présent, tranché la question de la vaccination des élèves âgés entre 12 et 17 ans. Ainsi, “comment peut-on parler d’une rentrée scolaire avant de trancher cette question”, s’est-il interrogé.

Et d’ajouter que de pareil scénario semble assez risqué sachant que le problème n’est pas lié à la date de cette rentrée mais il est tributaire de l’éventualité d’une cinquième vague.

Yacoubi a considéré qu’il convient d’anticiper cette éventualité et de maintenir le système d’enseignement par groupe pour sauver l’année scolaire.