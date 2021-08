L’association des magistrates tunisiennes appelle le ministère public à poursuivre toute personne ayant porté atteinte au pouvoir judiciaire

L’Association des magistrates tunisiennes a appelé aujourd’hui, le 18 août 2021, le parquet à intervenir et à déclencher l’action publique contre toute personne ayant indûment porté atteinte au pouvoir judiciaire.

Dans un communiqué rendu public, l’association a considéré que la lutte contre la corruption ne doit pas se faire à travers une campagne de diffamation et d’attaque menée contre le pouvoir judiciaire, soulignant que toute personne corrompue sera poursuivie conformément à la loi, dans le cadre d’un procès équitable et dans le respect des droits de la défense.

L’association a aussi mis l’accent sur la dangerosité de ces campagnes diffamatoires visant à perturber et à affaiblir le pouvoir judiciaire et de porter atteinte à l’autorité de la justice, appelant à cet égard le pouvoir exécutif à respecter la justice et les magistrats, étant les défenseurs des droits et des libertés selon la Constitution.

Et de poursuivre que la campagne de diabolisation des juges aura pour conséquence l’instauration du règne du chaos et non pas l’imposition de l’ordre et la suprématie de la loi, appelant le Conseil supérieur de la magistrature à assumer sa responsabilité et à défendre les droits des juges victimes de ladite campagne de diffamation, ciblant particulièrement les magistrates.

Évoquant la conjoncture actuelle, l’association des magistrates tunisiennes a mis en garde contre l’implication du pouvoir judiciaire dans les tiraillements politiques, puisqu’il est la seule structure à même à appliquer la loi et sanctionner toute personne ayant commis un crime contre le peuple et le pays.