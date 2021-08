Ahmed Hamdi, trésorier de l’Association Tunisienne des bureaux de change (ATBC), a affirmé que cette activité a été autorisée par une circulaire de la Banque centrale de Tunisie (BCT) depuis le 2 novembre 2018, et que les premiers agréments ont été attribués, en 2019, aux bureaux de change manuel.

Deux cents bureaux de change sont actuellement actifs et contribuent dans la dynamisation de l’économie nationale, assurant ainsi l’achat et la vente de devises dans un circuit légal, étant une activité organisée et contrôlée par la BCT.

L’invité de l’émission Expresso a souligné que les restrictions de circulation liées à la propagation de la pandémie ont affecté les activités des bureaux de change manuel. En dépit de cette conjoncture, ils ont pu injecter jusqu’à ce jour, près de deux milliards de dinars dans le circuit économique à travers le système bancaire, et ce, depuis mars 2019.

Au sujet des dépassements constatés dans certains bureaux de change, dans le cadre de la campagne de contrôle menée par la garde douanière, Ahmed Hamdi a appelé les propriétaires des bureaux de change à respecter la loi régissant leur activité et de veiller sur le dépôt de l’argent aux banques dans les délais légaux.

Et d’ajouter que le montant total de l’argent existant dans chaque bureau de change ne doit pas dépasser 200 mille dinars, sans que le montant maximal de la devise en dinars tunisiens autorisée dans les bureaux de change ne soit déterminé.

“Des peines privatives de liberté sont prévues pour sanctionner ceux qui ne respectent pas la réglementation de change”, a-t-il dit, ajoutant que 90% de la devise est injectée dans le secteur bancaire et que le concurrent principal des bureaux de change est le secteur parallèle qui accapare 50% de l’économie nationale.