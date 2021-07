Le Bloc parlementaire Qalb Tounes a dénoncé les décisions prises par Kais Saied, étant une atteinte flagrante et grave à la Constitution, aux dispositions de l’article 80, aux fondements de l’État civil, et un retour au pouvoir individuel.

Dans un communiqué rendu public, Qalb Tounes a appelé à une réunion en urgence des députés, et à éviter le vide au sein de l’institution de la présidence du gouvernement.

Il a également appelé les forces de sécurité et l’armée tunisienne à respecter leur engagement national et à respecter les institutions étatiques, les valeurs républicaines, et la paix sociale.

Selon le même communiqué, le bloc parlementaire Qalb Tounes a exprimé son attachement à l’Etat et son alignement sur les revendications légitimes du peuple, appelant à cet effet, toutes les parties à se pencher sur la réalisation desdites revendications au lieu de s’impliquer dans des pseudo-batailles et querelles politisées.