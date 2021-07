Le Courant démocrate dépose une plainte contre le chef du gouvernement Hichem Méchichi

Le Courant démocrate a considéré que les dépassements prémédités et répétitifs commis par le gouvernement actuel sont à l’origine de l’augmentation du nombre des contaminations et des décès, ainsi que la détérioration de la sûreté sanitaire et les intérêts du peuple tunisien.

A cet effet, le Courant démocratique a décidé de déposer une plainte pénale contre le chef du gouvernement auprès du procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis pour manquement à ses fonctions, refus d’obtempérer à une réquisition légale au sens de l’article 143 du Code pénal et pour homicide involontaire selon l’article 217 du même Code.

Dans le même communiqué, le Courant démocrate a également dénoncé la démarche suivie par le gouvernement lors de gestion de la crise sanitaire, ainsi que son incapacité à endiguer la propagation de la pandémie et l’application des mesures sanitaires conformément aux exigences scientifiques et aux protocoles sanitaires, sans oublier la violation de la loi à travers l’autorisation de certains rassemblements et manifestations sportives et politiques..