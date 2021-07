Le Courant démocratique a considéré, dans un communiqué publié aujourd’hui, lundi 26 juillet 2021, que les tensions sociales, le soulèvement populaire, ainsi que la crise économique et sanitaire accrues sont induits par la mauvaise gouvernance du Mouvement Ennahdha et les tâtonnements du gouvernement de Hichem Méchichi.

Suite à une réunion urgente du bureau politique du Courant démocrate et de son bloc parlementaire pour suivre de près le cours des événements frustrants aggravés par une crise constitutionnelle la soirée de la fête de la République, le Courant Démocrate a indiqué que la sortie de crise ne peut être envisagée que dans le cadre du respect de la Constitution, appelant le président de la République et toutes les organisations nationales d’unifier leurs forces pour pouvoir surmonter cette crise, en s’alignant sur les principes de la démocratie, le respect des droits de l’Homme et la lutte contre la corruption politique.

Dans le même communiqué, il a exprimé son refus de l’interprétation du président de la République de l’article 80 de la Constitution, et les décisions qui ont été annoncées en s’y référant, des décisions qu’il qualifie d’anticonstitutionnelles.