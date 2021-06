Le Forum Tunisien des Leaders maghrébines (FTLM), a organisé aujourd’hui mardi 8 juin 2021 un webinaire pour présenter le programme IDEE de la GIZ, dans le cadre des activités dédiées à l’incitation à l’investissement et à l’appui des entreprises

Le Programme IDEE, a pour objectif le développement des chaînes de valeur, notamment pour les dattes, l’huile d’olive, le marbre et le plâtre, et l’amélioration de la compétitivité des entreprises et des centres techniques sectoriels dans les régions, en promouvant la coopération entre les entreprises tunisiennes opérant dans le domaine de l’IT et leurs partenaires à l’étranger.

Le programme IDEE vise aussi le renforcement des compétences et des aptitudes des ressources humaines des start-up à travers des formations adéquates et des mesures de coaching destinées à renforcer leurs chances de réussite et ce dans divers domaines.

D’après la représentante du Forum Mme Kawther Raâch, ce programme a été lancé par l’Agence allemande de coopération internationale en 2015 en partenariat avec le ministère de l’industrie dans l’objectif de promouvoir la compétitivité des entreprises industrielles, en signalant que ce programme est essentiellement dédié aux entreprises prestataires de service dans le secteur industriel, à côté des micro-entreprises qui emploient moins de 10 salariés (Projet SME LOOP).

Selon Mme Kawther Raâch, ce programme cible également les gérants et les dirigeants de ces entreprises, à travers des formations en “Soft Skills”.

D’après ses dires, trois thématiques principales seront abordées lors de la mise en oeuvre de ce programme en collaboration avec l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), à savoir :

L’amélioration des chaînes de valeur des entreprises industrielles agissant dans les domaines de la biotechnologie et des industries pharmaceutiques.

Le soutien des entreprises en matière de marketing, de l’innovation et de la gestion des ressources humaines pour surmonter la crise post-Covid.

L’accompagnement des jeunes étudiants.

Le programme s’adresse également aux jeunes diplômés de l’enseignement supérieur pour mieux s’intégrer dans la vie professionnelle.