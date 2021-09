Le G7 appelle la Tunisie à accélérer le processus de retour au cadre constitutionnel et à former rapidement un gouvernement

Le Groupe des ambassadeurs du Groupe des sept (G7) ont réitéré l’engagement du G7 à soutenir le processus de développement entamé par la Tunisie en vue de faire face aux défis politiques, économiques et sociaux, en réponse aux revendications légitimes du peuple tunisien afin d’améliorer le niveau de vie des citoyens et de mettre en place une gouvernance, honnête, efficiente et transparente.

Dans un communiqué rendu public, les ambassadeurs du G7 ont appelé le président de la République à réactiver les activités du Parlement dans le cadre d’un régime constitutionnel, ainsi que la désignation d’un chef du gouvernement capable de former un gouvernement à même à trouver des solutions de sortie des crises que traverse la Tunisie. Ce qui sera, selon le même communiqué, de nature à créer un terrain propice pour la tenue d’un dialogue national portant sur les prochaines réformes constitutionnelles et électorales.

Le G7 a insisté sur l’importance du respect des droits politiques, économiques et sociaux des tunisiens et de la suprématie de la loi.

Il est également indispensable d’élaborer une vision claire concernant les ébauches de sortie de crise pour que la Tunisie puisse se focaliser sur le traitement des grands dossiers politiques, sanitaires et sociaux.

Le G7 a enfin réitéré son attachement aux valeurs démocratiques communes, étant l’un des pivots de leur rapport avec la Tunisie.