Le gouverneur de Kairouan : Des lobbies dominent la location des licences de vente du tabac en Tunisie

Le gouverneur de Kairouan, Mohamed Bourguiba, a déclaré ce mercredi 1er septembre 2021, au micro de la radio Express Fm, que des lobbies accaparent le marché du tabac, et ce, à travers la location des licences de vente du tabac, soulignant dans ce contexte que plus de 40 licences exploitées par des personnes, déjà en poste ou retraitées dont le revenu dépasse les 2000 dinars, ont été retirées.

Il a précisé, lors de son passage dans l’émission Expresso, que les cigarettes de luxe sont exportées à l’étranger. Pour le reste, elles sont exportées aux régions frontalières avec l’Algérie. Le gouverneur de Kairouan a indiqué que des opérations de contrôle et de suivi des contrebandiers et des spéculateurs du tabac, ainsi que des autres produits alimentaires.

A titre d’exemple, 20 tonnes de pommes de terre ont été récemment saisies dans un dépôt frigorifique, et destinées à être de nouveau réintroduites dans le circuit de distribution du marché de gros. Et d’ajouter qu’il est indispensable de lutter contre la monopolisation des marchandises, à l’origine de la détérioration du pouvoir d’achat des citoyens et des agriculteurs.