Le ministère des affaires sociales prend en charge le mineur agressé à Sidi Hassine

Le ministère des affaires sociales a annoncé aujourd’hui samedi 12 juin 2021, que la direction régionale des affaires sociales de Tunis a décidé de prendre en charge psychologique et sociale l’enfant agressé par les policiers dans le quartier de Sidi Hassine ainsi que l’accompagnement de sa famille.

Cette décision s’inscrit, selon le communiqué du ministère des affaires sociales, dans le cadre de son approche globale pour la protection des enfants menacés, en s’appuyant sur les principes des droits de l’Homme en général et des droits de l’enfant en particulier.

Ces mesures ont été prises à la suite du lynchage et de l’agression d’un mineur à Sidi Hassine par les policiers. Un incident dépolorable soulevant une vague d’indignation chez les organisations nationales actives dans le domaine des droits de l’Homme, à savoir l’UGTT, la LTDH, le FTDES, l’ONAT, qui ont tour à tour dénoncé ces pratiques inadmissibles et annonçant de nouveau le retour de la politique d’oppression.

Notons que le juge de la famille près du Tribunal de première instance de Tunis 2, a été saisi de l’affaire par le délégué à la protection de l’enfance Anis Oun Allah, qui a précisé dans une déclaration à l’agence TAP, que la délégation à la protection de l’enfance poursuit de près, les péripéties de cette affaire depuis son déclenchement, en coordination avec l’instance nationale de lutte contre la torture”.

Pour sa part, le ministère de l’intérieur a dénoncé vendredi 11 juin dans un communiqué ces agissements qui s’opposent à ses orientations et stratégies générales préconisant le respect des principes républicains et visant l’instauration d’un équilibre entre le maintien de l’ordre et la garantie des droits de l’Homme.

Il a été indiqué dans le même communiqué du ministère de l’intérieur, que les policiers impliqués ont été suspendus, et qu’une enquête a été ouverte par l’Inspection générale de la sûreté nationale.

Le chef du gouvernement Hichem Méchichi a exprimé à cet égard, que cet incident ne représente pas les forces de l’ordre, et ne représente que les personnes fautives.