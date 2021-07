Le ministre de la santé appelle à l’accélération de la campagne nationale de vaccination

Le ministre de la santé par intérim, Mohamed Trabelsi, a présidé aujourd’hui, samedi 24 juillet 2021, une réunion avec les hauts responsables du ministère de la santé publique. Cette réunion a porté sur les solutions éventuelles pour accélérer le rythme de la campagne nationale de vaccination contre le covid-19, ainsi que la consolidation du secteur de la santé pour anticiper l’aggravation de la situation épidémique. Le ministre de la santé par intérim a mis l’accent, lors de cette réunion, sur le rôle cardinal du ministère de la santé dans la lutte contre le coronavirus, valorisant à cet effet, les efforts déployés par les cadres administratifs et sanitaires opérant dans les différentes structures, qui n’ont épargné aucun effort pour répondre aux exigences de l’heure.

Mohamed Trabelsi a également insisté sur la nécessité d’unifier et de consolider les efforts au niveau national et régional et le renforcement de la coopération entre les différents intervenants dont notamment la santé militaire pour accélérer et réussir la campagne nationale de vaccination et immuniser le peuple tunisien contre le virus.

Il a indiqué qu’il est possible de vacciner près de 100 000 personnes par jour conformément à un calendrier concrétisable et faisable afin de prévenir la contamination par de nouveaux variants et le déclenchement de nouvelles vagues.

Evoquant la disponibilité de l’oxygène médical dans les différents établissements hospitaliers, le ministre de la santé par intérim a signalé que la garantie d’un stock stratégie de cette matière vitale est d’une extrême urgence pour faire répondre aux besoins des semaines à venir, soulignant qu’il est primordial de poursuivre la stratégie nationale visant la mise en place des équipements nécessaires dans les hôpitaux et leur fournir les quantités d’oxygène nécessaires.