Le ministre de la Santé : « La Tunisie connaît une nouvelle vague, et 30% des Tunisiens bénéficient de l’immunité collective

Lors d’une conférence de presse tenue mardi 22 juin 2021, le ministre de la Santé, Faouzi Mahdi a confirmé, que la Tunisie est en train de connaître une nouvelle vague de propagation du Covid-19, qui incite fortement les citoyens à adhérer à l’application de mesures préventives, indiquant que le taux d’infections par le Coronavirus a atteint 203 cas pour 100 000 habitants. Il existe d’autres gouvernorats qui ont dépassé les 400 cas par 100 000 habitants, à l’instar du Kairouan et de Beja.

Faouzi Mahdi a ajouté que 30% des Tunisiens bénéficient de l’immunité collective, notant que la fragmentation génétique s’est intensifiée et que le variant britannique est aujourd’hui le dominant de tous les autres. Il a confirmé qu’il y a une augmentation du nombre de décès et des cas graves, dénonçant le non-respect par les citoyens du protocole sanitaire.

Le ministre de la Santé a ajouté qu’il y a un nombre élevé de cas positifs dans un certain nombre de gouvernorats, dont Sidi Bouzid, Manouba et Kasserine. Il a indiqué que le taux d’analyses positives dépassait 29%, ajoutant que cette situation épidémiologique avait été anticipée et ce, en augmentant le nombre de lits de réanimation de 41 lits, puisque le nombre total de lits de réanimation a atteint 457 lits et leur taux d’utilisation a augmenté de 83,2%, en plus de l’augmentation du nombre de lits de réanimation.

Les lits d’oxygène se composent de 121 lits d’oxygène, et le nombre total de lits d’oxygène est de 2431, et leur taux d’utilisation est de 70,6%, a-t-il déclaré. Il a annoncé qu’un hôpital de campagne serait implanté dans le gouvernorat de Beja, en plus de renforcer le réseau d’oxygène dans tous les hôpitaux, considérant que la quantité d’oxygène est disponible.

Concernant la vaccination, le ministre de la Santé a indiqué que 12 millions de doses de vaccin ont été acquises, dont 500 doses de Sinovac sont arrivées hier par acquisition directe, soulignant que la Tunisie obtiendra 67 848 doses du vaccin Pfizer et 25 mille doses du vaccin Spoutnik.