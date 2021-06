Le ministre de l’agriculture met en garde contre d’éventuelles perturbations et coupures d’eau pendant la saison estivale

Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche par intérim, Mohamed Fadhel Kraim, a mis l’accent, lors de sa présence dans une journée d’étude sur le secteur des ressources en eau, ce lundi 21 juin 2021, sur les conséquences inhérentes au stress hydrique caractérisant cette saison estivale, dont notamment les fréquentes perturbations et coupures d’eau, et la pénurie d’eau potable.

D’après ses dires, ces perturbations au niveau de la distribution de l’eau, sont essentiellement liées au déficit hydrique estimé à un milliard de m3, et de la diminution constatée au niveau du taux de remplissage des barrages. Ce taux, d’après le ministre de l’agriculture par intérim, n’a pas dépassé 49 % cette année.

Rappelons que le niveau de remplissage des barrages est habituellement estimé à 2 milliards de m3. Cette année, ce niveau n’a pas dépassé 1.45 milliards de m3, sachant que 82 % des ressources hydrauliques en Tunisie sont destinées à l’agriculture irriguée, 13 % à l’eau potable et 5 % à l’usage industriel.

Mohamed Fadhel Kraiem a mis en garde contre la gravité de la situation en soulignant que la Tunisie est l’un des pays pauvre en ressources en eau, avec une moyenne de 420 m3 d’eau potable par habitant. Cette une moyenne est bien au dessous du seuil du stress hydrique, en notant que le seuil de pénurie en eau est fixé à 500 m3/ habitant.