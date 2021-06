Le Mouvement du peuple : La hausse excessive des prix est une déclaration de guerre contre les tunisiens

Le Mouvement du peuple a dénoncé, aujourd’hui mercredi 2 juin 2021, les nouvelles décisions prises par le gouvernement actuel relatives aux augmentations des prix, étant des augmentations démesurées et excessives.

D’après un communiqué publié par le Mouvement, le gouvernement de Mechichi soutenu par sa ceinture politique parlementaire va déclencher une vague de protestation et d’indignation sociales sans précédent, en rappelant que le peuple n’en peut plus surtout avec les défaillances des institutions politiques et les lois écrites “sur mesure” par des élus qui s’acharnent à imposer des faits qui cadrent mal avec les attentes et les espérances des tunisiens.

L’heure actuelle est saisissante. Pourtant, le gouvernement “de l’échec et des lobbies” a eu recours, encore une fois, à des mesures dégradant davantage le pouvoir d’achat du tunisien, déjà essoufflé par la crise sanitaire, et par la crise économique, financière et sociale, engendrée par la succession des gouvernements depuis 2011.

Dans le même contexte, le Mouvement du peuple a accusé le gouvernement d’être parrainé par des lobbies de l’argent sale et des barons de la corruption, en sacrifiant les attentes des citoyens sur l’autel de l’opportunisme, et en piétinant les plus démunis mais aussi la classe moyenne de plus en plus appauvrie.

Il est à signaler que les augmentations récentes concernant des secteurs vitaux comme le transport, les denrées alimentaires et les carburants constituent une déclaration de guerre contre le peuple tunisien, qui a le droit de contester les décisions prises par le gouvernement.

Et d’ajouter : “ Personne n’a le droit de dénoncer, de dénigrer ou d’interdire les protestations légitimes du peuple”.