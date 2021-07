Le mouvement Echaâb soutient les décisions de Kais Saied

Le mouvement Echaâb a annoncé aujourd’hui, lundi 26 juillet 2021, qu’il soutient les décisions prises par le président de la République le soir du dimanche 25 juillet 2021, à savoir le limogeage de Hichem Méchichi, la suspension des activités du Parlement, étant une voie pour régulariser la situation et faire face à la crise institutionnelle et aider le pays à s’en sortir de l’impasse.

Dans un communiqué rendu public, le mouvement Echaâb a considéré que le président de la République n’a pas enfreint la Constitution et qu’il a agi conformément à son devoir dans le cadre du respect de la loi et de la Constitution afin de garantir l’intégrité de l’Etat, sa sûreté, son indépendance et le cours normal du fonctionnement des différentes institutions de l’Etat.

Echaâb a appelé, selon le même communiqué, le président de la République à protéger les libertés individuelles et collectives et les acquis de la Révolution, maniés par les lobbies de corruption et donnant lieu à une démocratie formelle dépourvue de tout programme social ou souverain. Et d’enchaîner que le peuple doit être conscient des défis de l’heure saisissante et de veiller sur la sauvegarde des biens privés et publics, et surtout de ne pas se laisser emporter par les appels des parties destructrices et anarchistes.