Le nouveau Nokia G20, disponible chez Ooredoo

Ooredoo annonce la commercialisation du nouveau smartphone Nokia G20 dans ses points de vente et en ligne, à partir du vendredi le 25 juin 2021.

Destiné aux abonnés postpayés, le nouveau smartphone Nokia G20 est commercialisé sous forme d’un pack comportant un prix spécial pour la voix (par minute) et un forfait data (2,5 Go/mois sur 12 mois d’engagement). Un package intéressant pour les amateurs de la marque finlandaise connue pour la fiabilité et la sécurité de ses produits.

Le nouveau Nokia G20 vient se rajouter à la gamme riche de smartphones mise à la disposition des abonnés et clients du premier opérateur en Tunisie.

Nokia G20, un smartphone fiable et sécurisé

Ce nouveau smartphone vient pour faciliter le partage des moments inoubliables avec ceux qui comptent le plus. Grâce à son quadruple capteur photo de 48 MP, ses puissants modes de traitement de l’image par IA et la technologie OZO audio, l’utilisateur peut facilement capturer tout ce qu’il veut.

La sécurité de ce smartphone performant, avec une batterie qui peut tenir jusqu’à 3 jours entre les charges, est renforcé grâce au déverrouillage par reconnaissance faciale et par empreinte digitale, ainsi qu’aux 2 ans de mises à jour des logiciels Android.

Disponible dans tous les points de vente et sur la boutique en ligne, les clients Ooredoo peuvent acquérir le nouveau Nokia G20 via les multiples modes de paiement mis à leur disposition (carte bancaire, Mobicash, ou carte E-dinar de la Poste tunisienne). Après la commande, le client peut récupérer son nouveau Nokia G20 auprès de la boutique la plus proche ou profiter simplement de la livraison gratuite sur l’ensemble du territoire tunisien.