Le Parti destourien libre, a appelé dans un communiqué publié aujourd’hui, mardi 27 juillet 2021, le président de l’ARP, Rached GHannouchi à démissionner, étant le responsable de la crise que traverse la Tunisie et de l’état chaotique du pays, soulignant que les députés appartenant aux courants modernistes doivent signer une motion de censure pour démettre Rached Ghanouchi de la présidence du Parlement.

Le PDL a réclamé également l’exclusion ‘’des frères” du prochain gouvernement, ainsi que les figures politiques qui les ont soutenus auparavant et ont échoué à remplir leur mission.

Selon le même communiqué, le PDL a mis l’accent sur l’importance d’examiner les dossiers touchant à la sûreté nationale, au terrorisme, aux assasinats, et à l’embrigadement des jeunes tunisiens pour le jihad dans les zones de conflit, réclamant également la fermeture des associations suspectes et impliquées dans la démagogie de ces jeunes, et le blanchiment d’argent, et prinicipalement la filiale de l’Union internationale des savants musulmans.

“Le PDL félicite le peuple tunisien pour les décisions prises par le président de la République, inaugurant une nouvelle ère de la Tunisie et visant à mettre fin au règne des Frères et les exclure du pouvoir. Ces décisions annoncent une nouvelle étape de la Tunisie contemporaine où le respect de la loi et de l’Etat de droit font foi, où la garantie des acquis de la République et d’un climat propice aux réformes économiques est au coeur des préoccupations des autorités afin de faire sortir le pays de cette double crise épidémique et sociale”, lit-on dans le même communiqué.