Le Premier ministre français Jean Castex effectuera une visite officielle en Tunisie les 2 et 3 juin 2021 accompagné d’une délégation gouvernementale et parlementaire de haut niveau, et des représentants du secteur économique. Cette visite s’inscrit dans le cadre du troisième Haut Conseil de coopération franco-tunisienne, constitué par l’ex Président de la République Béji Caid Sebssi et Emanuel Macron en octobre 2017. Rappelons que le deuxième Haut Conseil de coopération s’est tenu ensuite à Paris en février 2019 en présence du Premier ministre français Edouard Philippe et de Youssef Chahed, l’ex- chef du gouvernement.

Cette visite sera une occasion pour les deux pays pour consolider l’amitié indéfectible qui les lie, et une occasion renouvelée pour discuter de l’état des lieux de la coopération entre les deux pays dans différents domaines comme le développement économique, la sécurité, l’éducation, l’enseignement supérieur, et la culture.

Un conseil ministériel restreint s’est tenu à cet effet, ce vendredi 28 mai 2021 à la Kasbah, présidé par le Chef du gouvernement Hichem Mechichi. D’après le communiqué rapporté par la présidence du gouvernement, ce CMR s’inscrit dans le cadre des préparatifs au 3ème Haut conseil de coopération franco-tunisienne, un rendez-vous très important pour les deux pays à l’issue duquel des accords bilatéraux touchant à plusieurs domaines seront signés.

Il est à rappeler que le Président de la République Kais Saied était en visite officielle en France, les 17 et 18 mai 2021, pour participer au Sommet de financement des économies africaines. Une visite qui a soulevé de vives réactions dans le milieu médiatique en Tunisie, suite aux déclarations faites par le Chef de l’Etat à un média français concernant le climat d’investissement en Tunisie.