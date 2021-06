Le Président de la République appelle à l’adoption d’une approche globale et renouvelée du dossier de l’immigration

Le président de la République, Kais Saied a mis l’accent sur les valeurs et principes que la Tunisie partage avec l’Union européenne, ainsi que les aspirations communes qu’elles partagent en vue de suivre le rythme des changements rapides dans le monde.

Le président de la République, Kais Saied, a appelé, lors d’une réunion tenue ce matin, vendredi 4 juin 2021 à Bruxelles, avec le président du Parlement européen, David Maria Sassoli, à l’exploration de nouveaux horizons concernant les liens d ‘amitié forts entre la Tunisie et l’Union européenne afin de parvenir à la relance économique et au partenariat au profit des jeunes.

Kais Saied a également appelé à adopter une approche globale et renouvelée en ce qui concerne le dossier de l’immigration, ainsi qu’à soutenir les efforts de la Tunisie pour fournir des vaccins contre le virus Covid-19, étant donné que le droit à la santé est l’un des droits humains les plus importants. S’ay ajoute ainsi l’intensification de la coopération et des échanges dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et de la sécurité.

Pour sa part, David Maria Sassoli a réitéré l’engagement du Parlement européen à accompagner la Tunisie dans ses efforts pour parvenir à un développement durable, attirer les investissements, soutenir son différent démocratique et relever les défis économiques et sociaux auxquels elle est confrontée.

Le président du Parlement européen a également souligné la conviction que le dossier des migrations irrégulières ne peut être traité uniquement sous l’angle sécuritaire, selon le communiqué publié aujourd’hui par la présidence de la République.