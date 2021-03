Le problème de transport du phosphate a amorcé la crise de la CPG selon Abdelhamid Amri

L’expert des mines, Abdelhamid Amri a confirmé aujourd’hui 19 mars 2021, lors de sa participation à l’émission Ecomag, que la Compagnie de Phosphate de Gafsa reste une fierté pour la Tunisie et ce, en dépit des périodes difficiles qu’elle traverse. Il a ajouté qu’en plus du fait que le phosphate tunisien convient dans les industries chimiques comme matériau de base pour la fabrication d’engrais, il présente des avantages différentiels au niveau de sa composition car il est fragile et est utilisé dans les sols acides, comme engrais direct sans passer par les industries chimiques.

Abdelhamid Amri a souligné, en outre qu’il s’agissait d’un avantage différentiel qui n’est pas présent chez les autres concurrents, et qu’il est signalé dans les certificats mondiaux, indiquant:” Nous l’avons utilisé pour balayer plusieurs nouveaux marchés, que nous avons malheureusement perdus aujourd’hui.”

Après cette période historique, la Tunisie a continué à développer le secteur en abandonnant les mines souterraines de coût élevé et en adoptant l’exploitation de surface des phosphates, sa consolidation s’est appuyée sur d’énormes mécanismes, dont elle dispose d’énormes mécanismes d’expédition a expliqué l’invité d’Ecomag.

Et de poursuivre que les difficultés de la CPG sont apparues avant 2011 en séparant le secteur du transport du fer des phosphates, ce qui est un début incorrect. Puis, certaines difficultés sociales se sont accumulées depuis 2008, mais les plus importantes se sont produites à partir de 2011, lorsqu’une décision parachutée a fait que les sociétés de transport sous-traitantes n’ont plus de place, après avoir été principalement dédiées à transporter des matériaux stériles (à partir de couches de chaux et d’argile) avant la détection des phosphates lavables.

Abdelhamid Amri a déclaré: “Le transport de phosphate s’est poursuivi de manière circonstancielle à travers le transport par camions de manutention, dont le taux était de 2 trains par jour, et depuis le début de l’adoption de la décision de se passer de la manutention et d’annuler les contrats qui employant les ouvriers de la région, l’artère a été coupée et l’activité de la compagnie a suivi sur la même lancée, d’autant plus que la loi fondamentale de cette société n’était pas prête.”

Nadya Bchir