Le recrutement dans la fonction publique doit être orienté vers une plus grande efficacité selon Nejib Khabouchi

Nejib Khabouchi, Chargé de mission chez le Haut Comité du Contrôle Administratif et Financier, a confirmé aujourd’hui, 12 mars 2021, au micro de radio Express FM, à propos de la fonction publique entre les affectations et le contrôle des salaires, que l’administration est liée à l’activité économique, et que le travail doit se poursuivre avec la même efficacité requise dans les circonstances les plus sombres, en référence à la pandémie du Coronavirus. Il a ajouté qu’il est nécessaire de mettre en réseau le système intervenant, car cela augmenterait les performances, soulignant que les résultats des institutions de formation et de l’École nationale d’administration en particulier, doivent être comparés aux besoins de l’État.

L’invité d’EcoMag a expliqué que certains recrutements qui ont eu lieu n’étaient pas bien orientés, disant: “Pourtant c’est ce que nous recherchons, car si l’administration tunisienne n’existait pas, la situation aurait été pire.” Il a distingué 3 types d’employés: l’excellent employé, l’employé indifférent et l’employé qui a des objectifs particuliers. Nejib Khabouchi a souligné que l’idée de la banque de l’emploi s’adresse aux groupes locaux et non au niveau central, soulignant: “Le mouvement s’oriente maintenant vers l’inscription, quant à la banque de l’emploi, elle vise pour objectif d’encourager les employés des services centraux à se diriger vers les municipalités.”

Nejib Khabouchi a évoqué les emplois absents, ce qui signifie qu’aucun document ne précise ce qui est exigé de cet employé avec précision, en déclarant: “Il existe des mécanismes comportementaux qui sont soit anciens soit absents, et le recrutement doit être orienté vers une plus grande efficacité.” En ce qui concerne la formation, l’invité d’EcoMag a déclaré qu’un employé du Kef, par exemple, pourrait avoir des difficultés à déménager dans la capitale pour l’École nationale d’administration. Et de poursuivre: « Nous devrions penser à rapprocher la formation et à la décentraliser. »

Nejib Khabouchi a appelé à davantage de coopération croisée entre les secteurs public et privé, ce qui pourrait être une solution, étant donné que l’État travaille comme un pompier depuis des années et n’a pas trouvé le temps de développer une vision claire.

Nadya Bchir